Факельное горение цистерны с газом сбито на АЗС в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели сбили факельное горение резервуара с газом, который загорелся на АЗС в чеченском селе Автуры, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"Факельное горение сбито, происходит орошение близлежащей зоны и охлаждение резервуара", - сказали в пресс-службе.

Во вторник автомобильная цистерна с газом во время перекачки топлива загорелась на автозаправочной станции в селе Автуры в Чечне. Пожар тушится по второму номеру сложности, территория заправки оцеплена, около 50 жителей десяти близлежащих домов эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.