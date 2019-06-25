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Факельное горение цистерны с газом сбито на АЗС в Чечне

Ранее были эвакуированы около 50 жителей десяти близлежащих домов

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели сбили факельное горение резервуара с газом, который загорелся на АЗС в чеченском селе Автуры, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"Факельное горение сбито, происходит орошение близлежащей зоны и охлаждение резервуара", - сказали в пресс-службе.

Во вторник автомобильная цистерна с газом во время перекачки топлива загорелась на автозаправочной станции в селе Автуры в Чечне. Пожар тушится по второму номеру сложности, территория заправки оцеплена, около 50 жителей десяти близлежащих домов эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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