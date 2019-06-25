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На АЗС в Чечне ликвидировали пожар, возникший при перекачке газа из резервуара

Его тушили по второму номеру сложности

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар, возникший при перекачке газа из резервуара на автозаправочной станции в селе Автуры Чеченской Республики, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"После того, как удалось сбить факельное горение и остудить резервуар, спасатели перекачали оставшееся топливо в другую машину-резервуар. В результате наряду МЧС удалось полностью ликвидировать пожар", - сказали в пресс-службе.

Во вторник автомобильная цистерна с газом во время перекачки топлива загорелась на автозаправочной станции в селе Автуры в Чечне. Пожар тушили по второму номеру сложности, около 50 жителей десяти близлежащих домов были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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