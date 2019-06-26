СК проводит проверку после массового отравления людей водой в одном из поселков Краснодара

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку после отравления, предварительно водопроводной водой, 20 человек в поселке Краснодарский в Краснодаре, сообщили ТАСС в среду в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователи проводят проверку по факту случившегося, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Администрация Краснодара организовала регулярный подвоз воды жителям поселка.

Ранее сообщалось, что в поселке зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции, причиной может являться отравление водопроводной водой.Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, устанавливают причины произошедшего. Власти Краснодара отключили ветку водопровода, питающего дома жителей поселка, где зафиксированы эти случаи.

В мэрии сообщали, что поселок обеспечивал водой и отвечал за ее качество индивидуальный предприниматель, которая оказывает услуги в сфере водоснабжения, у нее три скважины в Краснодаре.