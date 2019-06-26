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Двум магаданцам грозит до трех лет колонии за надпись "город отстой"

Жителей поселка Сокол обвиняют в вандализме

ТАСС, 26 июня. Юноше и девушке из магаданского поселка Сокол грозит тюремный срок из-за того, что они изменили надпись на стенде у въезда в Магадан с "Город золотой" на "Город отстой", сообщили в среду ТАСС в прокуратуре Магадана.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм, совершенный группой лиц" [ч. 2 ст. 214 УК РФ]", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По словам сотрудника прокуратуры, этим поступком магаданцы выразили свое отношение к городу.

 

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