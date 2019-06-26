Двум магаданцам грозит до трех лет колонии за надпись "город отстой"

ТАСС, 26 июня. Юноше и девушке из магаданского поселка Сокол грозит тюремный срок из-за того, что они изменили надпись на стенде у въезда в Магадан с "Город золотой" на "Город отстой", сообщили в среду ТАСС в прокуратуре Магадана.
Жители Магадана исправили баннер у въезда на "город отстой" https://t.co/TOIx0yAt2I pic.twitter.com/iArl1nuoXs— Ruposters (@Ruposters) 26 апреля 2019 г.
"Уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм, совершенный группой лиц" [ч. 2 ст. 214 УК РФ]", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
По словам сотрудника прокуратуры, этим поступком магаданцы выразили свое отношение к городу.