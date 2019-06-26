Двум магаданцам грозит до трех лет колонии за надпись "город отстой"

ТАСС, 26 июня. Юноше и девушке из магаданского поселка Сокол грозит тюремный срок из-за того, что они изменили надпись на стенде у въезда в Магадан с "Город золотой" на "Город отстой", сообщили в среду ТАСС в прокуратуре Магадана.