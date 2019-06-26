Шесть человек пострадали в ДТП под Ярославлем

ТАСС, 26 июня. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области стало причиной ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба регионального управления УМВД по Ярославской области.

"В Переславском районе Ярославской области произошло ДТП, по предварительной информации, столкнулись автомашина Chevrolet под управлением женщины и грузовая автомашина Volvo под управление мужчины. В результате госпитализированы водитель Chevrolet и пять ее пассажиров:- женщина, две девочки 2009 года рождения и еще две 2013 и 2014 годов рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:20 мск на 122-м км федеральной автодороги Москва - Холмогоры.

Как рассказала ТАСС медицинская сотрудница приемного отделения Переславской районной больницы, четверо пострадавших в аварии помещены в отделение травматологии, двое - в отделение реанимации. "В реанимации находится женщина и один ребенок, их состояние очень тяжелое, сохраняется угроза жизни", - сказал врач отделения реанимации.

В новость внесены изменения (19:35 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.