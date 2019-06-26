AFP: судью Левро отстранят от дела Рыболовлева в Монако

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Французский судья Эдуар Левро, ведущий в Монако дело по подозрению в коррупции и давлении на следственные органы, по которому проходит российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, будет отстранен от расследования. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) на основании сведений, полученных от Французского профсоюза судей (USM). Согласно законам Монако, в этом княжестве судопроизводством занимаются судьи из соседней Франции.

"В апреле этого года Левро было сообщено, что имеется положительное мнение относительно продления его командировки в Монако, однако теперь ему стало известно, что власти княжества не направляют запроса на такое продление. Это заставляет задаться вопросом о происходящем, в частности относительно независимости судебной системы княжества", - заявил AFP представитель французского профсоюза. В то же время AFP отмечает, что в 2018 году власти Монако ввели более быструю ротацию французских судей, ограничив срок их работы в княжестве тремя годами. Тогда это вызвало недовольства профсоюза судей.

В том же 2018 году глава Департамента юридических услуг (выполняющий функции министра юстиции) Лоран Ансельми, отвечая на вопросы относительно дальнейшей работы судьи Левро, заверил, что "до смены на своем посту он успеет завершить расследование". Теперь, в распространенном в среду заявлении правительство Монако сообщило, что "все ведущиеся дела будут переданы назначаемым судьям, которые, как и их предшественники, будут располагать всеми возможностями, обеспечивающими выполнение их миссий в условиях независимости".

В феврале 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около 1 млрд евро. Бувье, со своей стороны, вскоре обвинил Рыболовлева в сговоре с юстицией Монако.