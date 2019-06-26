Водитель BMW X6 установил рекорд скорости на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Нарушитель на BMW X6 установил рекорд скорости на Крымском мосту. Он промчался между Крымом и Кавказом со скоростью 195 км/ч и был оштрафован на 5 тыс. рублей, сообщил ТАСС в среду начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале 2019 года один из проезжавших мост автомобилистов разогнался до 243 км/ч. Леонтьев опроверг эту информацию.

«[Зафиксирована скорость] 195 км/ч [разрешенная скорость движения до 90 км/ч], это рекорд на Крымском мосту», — сказал Леонтьев. Он уточнил, что эту скорость развил россиянин на автомобиле BMW X6. Инцидент произошел в феврале этого года. По данным собеседника, к настоящему моменту он оштрафован на 5 тыс. рублей.

Соблюдение водителями правил движения по Крымскому мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением — АСУДД. В ней несколько подсистем, которые обеспечивают автоматический мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, транспортных потоков, распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов. Вдоль трассы установлены камеры видеонаблюдения и камеры системы предотвращения ДТП, видеоинформация с которых выводится на мониторы.

Как уточнили в инфоцентре Крымского моста, наиболее распространенным нарушением правил дорожного движения остается превышение скоростного режима. Также некоторые водители останавливаются для фотографирования, что может представляет собой опасность для участников движения.

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе — связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года.