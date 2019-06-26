В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Прессгассе в четвертом районе Вены мог произойти из-за утечки газа. Об этом сообщил в среду представитель полиции на месте происшествия.

"По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за старого газового оборудования", - сказал ТАСС полицейский.

Как рассказал корреспонденту ТАСС представитель скорой помощи, в результате взрыва ранения получили 10 человек, четверо получили тяжелые ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу. В результате происшествия были эвакуированы жители дома, который частично обрушился. На месте завалов работают спасатели с собаками.

Взрывная волна была настолько мощной, что ощущалась в бюро ТАСС в Вене, которое находится по соседству от места взрыва. Из-за взрыва в районе 16:00 по местному времени (17:00 мск) пострадавший жилой дом частично обрушился с лицевой стороны. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы. Соседние улицы оцеплены полицией.