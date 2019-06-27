В Якутии возбудили дело в отношении регионального оператора по обращению с ТКО

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Якутии в отношении компании "Якутскэкосети", которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Межмуниципальным управлением МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб")", - указывается в тексте.

Согласно материалам проверки, муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" предоставило компании "Якутскэкосети" займы в размере свыше 43 млн рублей. "При этом предоставление займов не входит в уставные цели предприятия, они выданы обществу в отсутствие согласия собственника", - проинформировали в прокуратуре.

Отмечается, что компания "Якутскэкосети", "при наличии на счетах достаточных денежных средств, действий по полному возврату в установленный срок предоставленных займов не предприняла". Сумма задолженности общества на момент прокурорской проверки составила более 33 млн рублей. "Муниципальному предприятию "Жилкомсервис" причинен имущественный ущерб в особо крупном размере", - добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура установила задолженность "Якутскэкосетей" перед "Жилкомсервисом" на сумму свыше 73 млн рублей по договорам вывоза и захоронения твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

Компания "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной зоне республики, куда входит Якутск. С 1 января в России стартовала мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.