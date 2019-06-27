У побережья Камчатки произошло третье за двое суток землетрясение магнитудой 6,0

ТАСС, 27 июня. Третье за двое суток мощное землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в четверг у побережья Камчатки, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 04:20 по Гринвичу (07:20 мск), его магнитуда составила 6. Сейсмособытие произошло на глубине 16 км в 105 км восточнее Усть-Камчатска", - сообщил представитель организации.

Он добавил, что после произошедшего накануне землетрясения продолжают регистрироваться афтершоки, на данный момент их зафиксировано уже более 160.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Усть-Камчатска. Угроза цунами не объявлялась. Населенный пункт обследуют оперативные группы, по предварительным данным, погибших, пострадавших, разрушений нет. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

Во вторник и среду на Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,2. Разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.