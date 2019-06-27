В Папуа - Новой Гвинее завершили эвакуацию из района извержения вулкана

ТАСС, 27 июня. Власти Папуа - Новой Гвинеи завершили эвакуацию более 5 тысяч человек из района извержения вулкана Улавун на востоке страны. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

"Эвакуация осложнялась нехваткой транспортных средств. Сейчас люди в безопасности, но необходимо обеспечить их запасами еды и воды", - рассказал участник спасательной операции. Отмечается, что извержение привело к выходу лавы на поверхность. Над районом инцидента остановлено авиасообщение.

Извержение Улавуна началось утром 26 июня. Вулкан выбросил в атмосферу столб пепла высотой 13 км.