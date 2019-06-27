В Калининграде экс-полицейские предстанут перед судом по делу о краже янтаря

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования и добычи янтаря УМВД по Калининградской области и трое его подчиненных предстанут перед судом по делу о грабеже и краже янтаря на 14 млн рублей при обысках в местном магазине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области <...> и троих его подчиненных", - сказали в пресс-службе. Суд в ближайшее время начнет рассматривать дело по существу.

Следователи установили, что в 2017 году старший оперуполномоченный полицейского отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования решил похитить янтарь из калининградского магазина, специализирующегося на продаже камня и изделий из него. Используя свое должностное положение, полицейский привлек трех подчиненных и инициировал обыск в магазине, для оперативных мероприятий был привлечен СОБР Росгвардии, его сотрудники не знали о преступном умысле. Далее фигуранты отобрали в магазине наиболее ценные янтарные изделия на общую сумму в 14 млн рублей. Для сокрытия преступления они оборвали проводку системы охранной сигнализации, привели в негодность систему видеонаблюдения и не допустили к участию в обыске гендиректора фирмы и приглашенного адвоката, а также не выпустили из магазина двух покупателей, обыскали их и похитили у одного купленный янтарь-сырец.

"В ходе обыска обвиняемые, совершив кражу янтаря и желая скрыть факт ее совершения, действуя умышленно, изъяли весь находящийся в магазине янтарь и изделия из него на общую сумму свыше 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу фирмы. В результате указанных незаконных действий предприятие было вынуждено прекратить свою деятельность", - добавили в следственном управлении.

В зависимости от роли каждого полицейским предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 2 ст. 169 ("Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, причинившие крупный ущерб"), ч. 1 ст. 161 ("Грабеж") УК РФ. Свою вину ни один из четырех фигурантов не признал.

Часть похищенного янтаря в рамках оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена и изъята при попытке его реализации третьими лицами.