Суд арестовал обвиняемого в отравлении мужчины в подмосковной электричке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правоохранители нашли и задержали, а суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковном электропоезде Подсолнечная - Москва. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы СК РФ.

"9 февраля 2019 года примерно в 02:25 в тамбуре вагона электропоезда сообщением Подсолнечная - Москва, находившегося на Ленинградском вокзале города Москвы, в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружен мужчина 1965 года рождения, который сотрудниками скорой помощи экстренно доставлен в медицинское учреждение, где спустя два часа скончался в реанимационном отделении. Установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга", - напомнили в ведомстве. При этом денег и ценных вещей при потерпевшем не было.

Там отметили, что обнаруженная в крови концентрация клозапина была критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен. Было возбуждено два уголовных дела - по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("разбой").

"Проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Твери, ранее судимого за убийства и разбои. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК. Там добавили, что по итогам ряда допросов свидетелей и обысков появились основания полагать, что обвиняемый причастен к ряду других аналогичных преступлений.