Суд перенес рассмотрение жалобы на отказ в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рязанский областной суд перенес на 11 июля 2019 года рассмотрение жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе инстанции.

Московский районный суд Рязани 8 мая отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Павлюченкова.

"Павлюченкова [рассмотрение жалобы] отложили на 11 июля", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к срокам лишения свободы от 12 лет до пожизненного заключения.

Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Согласно материалам суда, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдать за журналисткой, чтобы выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам.