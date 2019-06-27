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ДТП с автобусом под Калугой

Водитель автобуса получил четыре года после ДТП с семью жертвами под Калугой

Авария произошла в феврале 2019 года

ТАСС, 27 июня. Сухиничский районный суд Калужской области признал виновным в нарушении правил движения водителя автобуса, опрокинувшегося в кювет в начале февраля, в результате чего погибли семь человек. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщила в четверг прокуратура региона.

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ДТП произошло на 128-м км автодороги Калуга - Вязьма. Водитель автобуса не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Погибли семь человек, в том числе трое детей. В автобусе было 46 человек, все ехали из Смоленской области на детский конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов".

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") <...> Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности лица, управлявшего автобусом, в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также водитель на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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РоссияКалужская областьДТП с автобусом под Калугой
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