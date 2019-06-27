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Высокопоставленный бурятский таможенник отделался условным сроком за вымогательство

По данным следствия, Анатолий Варанкин требовал у местных предпринимателей 310 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни Анатолия Варанкина к семи годам и одному месяцу условно за превышение должностных полномочий и вымогательство, сообщается в четверг на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Являясь начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни [Варанкин], оказывал давление и вымогал взятку у представителей коммерческой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, в виде денежных средств в сумме 310 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что Варанкин обещал помочь приобрести помещение за счет федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Суд приговорил Варанкина к 7 годам 1 месяцу условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года, признав виновным по ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Превышение должностных полномочий и вымогательство взятки в крупном размере").

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