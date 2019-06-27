Один человек погиб в ДТП с участием четырех машин на Кубани

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо доставлены в больницу для обследования врачами после лобового столкновения четырех автомобилей в районе Горячего Ключа на Кубани. Об этом сообщил ТАСС инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

"По предварительным данным, около 11:00 мск в районе 1392-го километра трассы М-4 "Дон" под Горячим Ключом водитель, управлявший автомобилем Mercedes, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилями Hino, Fiat и ВАЗ-2110. В результате столкновения водитель ВАЗ-2110 погиб, водитель и пассажир Hino и два пассажира Mercedes доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сказал Окружко.