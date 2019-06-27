Свалка третий день горит в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.

"Горит свалка на Волхонском шоссе. Третий день подряд ее тушим, но снова поджигают. Вчера закончили в 5:30 мск, все потушили, а в 16:00 мск опять горит несколько очагов", - сказал он.

Аникин добавил, что в настоящее время тушение продолжается, оно осложняется тем, что свалка расположена в заболоченном месте. "Большая глубина, до 15 м внутрь ушел огонь. Чтобы потушить, нужно разбирать тяжелой техникой. Но туда не проехать, там местность заболоченная", - сказал он.

Он также сообщил, что угрозы для людей нет. "Сейчас пошли [слухи], что [жители] задыхаются. Там нет близко жилых домов, садоводства могут только быть", - отметил Аникин.

Он добавил, что на месте работает передвижная лаборатория, которая замеряет уровень загрязнения воздуха продуктами горения.