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СМИ: угроза взрыва на севшем в Лондоне самолете Air India оказалась ложной

По данным телеканала NDTV, авиалайнер вновь поднялся в воздух

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июня. /ТАСС/. Самолет индийской авиакомпании Air India, который совершил в четверг экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за угрозы взрыва, продолжил полет, угроза оказалась ложной. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей авиакомпании.

"Угроза взрыва на лайнере Air India летевшего [по маршруту] Мумбаи - Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) оказалась ложной, самолет вновь поднялся в воздух", - цитирует телеканал неназванного представителя авиакомпании.

Лайнер Air India был вынужден приземлиться в Лондоне по причине, которую авиакомпания охарактеризовала как "угроза взрыва".

Самолет на посадку сопровождали истребители ВВС Великобритании. Авиакомпания сначала сообщила об этом инциденте на своей странице в интернете, однако затем сообщение было удалено. Подробности проишествия пока не сообщаются.

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