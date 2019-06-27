Мужчина и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Саранске

ТАСС, 27 июня. Два человека пострадали, еще 21 эвакуирован в результате пожара в многоэтажном жилом доме, который произошел в четверг в городе Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Республики Мордовия.

"В четверг в столице Мордовии произошел пожар в многоэтажном доме, при тушении которого была проведена эвакуация 21 человека, четверо из которых - дети. Горение началось в квартире на третьем этаже жилого дома. Сотрудниками МЧС был обнаружен пострадавший, мужчина 1974 года рождения, которого спасатели вынесли на улицу на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал ребенок из соседней квартиры, который был передан медикам", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящий момент пожарным удалось ликвидировать возгорание, причина пожара устанавливается.