Защита Арашуковых заявляет, что потеря газа на Кавказе вызвана износом труб, а не кражей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в четверг в Басманном суде Москвы заявила, что пропажа газа стоимостью около 30 млрд рублей на Северном Кавказе произошла из-за потерявшего герметичность трубопровода, а не вследствие кражи, передает корр. ТАСС.

"Срок годности труб - 10 лет, а у нас трубопроводы служат и 20, и 30 лет, и тогда дисбаланс газа, то есть разница между объемом газа на входе и на выходе, может достигать 50 процентов", - рассказал суду адвокат Владимир Постанюк.

По мнению защиты, установленный следствием дисбаланс газа в Дагестане был ниже допустимых норм. "Раулю Арашукову необходимо дать орден за то, что он добился дисбаланса газа ниже нормы при таком плохом состоянии трубопровода", - заявил адвокат.

Следствие просит Басманный суд продлить до 30 сентября срок содержания под стражей фигурантам дела.

Дело Арашуковых

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован. Вскоре он был временно отстранен от должности, а потом Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе.

Рауля Арашукова следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2002-2011 гг. он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".