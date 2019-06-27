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На строительном рынке Волгограда загорелся склад

Площадь пожара составляет 300 кв. м
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© Игорь Каленич/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Склад горит на оптовом строительном рынке в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Волгоградской области.

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС занимаются тушением пожара и уточняют информацию о пострадавших .

По словам очевидцев, черный дым от пожара на рынке поднимается на несколько десятков метров.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на складе обрушилась кровля.

"По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли склада с керамическими изделиями. Площадь составляет 300 кв. м. Произошло обрушение кровли, существует угроза перехода огня на соседний склад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В тушении огня от МЧС задействовано 28 человек и 11 единиц техники.

В новость внесены изменения (17:07 мск) - добавлена информация об обрушении кровли.

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