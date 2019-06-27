Минфин Узбекистана сообщил, что в бюджет не поступало $1,2 млрд от Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Узбекистана опровергло сообщения некоторых местных СМИ о том, что находящаяся в заключении дочь первого президента республики Гульнара Каримова вернула в бюджет $1,2 млрд. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-служба ведомства.

"Министерство финансов не ведет пофамильный учет взысканных доходов. При этом в течение прошлого года и в первом полугодии текущего года доходы на вышеуказанную сумму в бюджет не поступали", - говорится в заявлении.

На минувшей неделе информационный портал podrobno.uz и ряд других узбекских СМИ сообщали, что генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что вернет Узбекистану 130 млн швейцарских франков ($133,7 млн), замороженных на счетах Каримовой.

24 июня Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала более 130 млн франков (примерно столько же в долларах) в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в отношении одного из приближенных лиц Гульнары Каримовой. Эта конфискация была осуществлена в целях реституции средств, говорилось в опубликованном на сайте швейцарского правительства сообщении прокуратуры. В нем также подчеркивалось, что вынесенные Федеральным судом 8 мая 2019 года решения и уголовное постановление Федеральной прокуратуры от 22 мая 2018 года "вступили в силу". Речь шла о "постановлении против приближенного к Гульнаре Каримовой лица".

Как ранее сообщала Генпрокуратура Узбекистана, Каримова осуждена на 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления и отбывает заключение в одной из колоний под Ташкентом.