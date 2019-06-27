СМИ: несовершеннолетний украинец возглавлял группу мошенников в Испании

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетний гражданин Украины возглавлял группу преступников, которым удалось обманным путем оплатить различные услуги на €70 тыс. на Ивисе (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, украинец получил в Испании политическое убежище. Банда оплачивала роскошные отели и прочие услуги с помощью банковских карт, данные которых были получены в так называемой глубокой сети (deep web). Так, за одну ночь молодые люди потратили на одной из местных дискотек €12,5 тыс. Всего в ходе операции удалось задержать семь человек.

Расследование началось в августе 2018 года. Тогда стражи порядка узнали о существовании группы лиц, которая оплачивала различные дорогостоящие услуги картами, держатели которых находились в таких странах, как Россия, Канада или Норвегия.