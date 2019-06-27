СМИ: на западе Франции около мечети произошла стрельба

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск), когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.