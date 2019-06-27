{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на западе Франции около мечети произошла стрельба

По данным радиостанции France Bleu, пострадали два человека

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск), когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.

Теги
Франция
В Иркутской области паводком подтопило более 1,8 тыс. жилых домов
В места происшествия на вертолетах отправили 40 спасателей
Читать полностью