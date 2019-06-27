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В Воронцовском парке Москвы из-за падения ветки пострадала женщина

59-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмой

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ветка дерева упала на женщину в Воронцовском парке на юго-востоке Москвы из-за сильного ветра, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе префектуры ЮЗАО.

"В Москве плохая погода. Женщина 59 лет вышла гулять в Воронцовский парк, на центральной аллее парка при порыве ветра дерево, липа, "разлетелось" на две части. Одна ветка упала на нее, женщина получила травму", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшая была доставлена в ГКБ№1 имени Пирогова, она находится в сознании.

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