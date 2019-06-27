Суд в Курске заключил под стражу полицейского, угрожавшего оружием ребенку

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Промышленный районный суд Курска в четверг заключил под стражу полицейского, угрожавшего на минувших выходных травматическим пистолетом 11-летнему ребенку за то, что тот попал мячом в его машину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"[Задержанный] отправлен под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи в Курске возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия") в отношении нетрезвого сотрудника полиции, который 23 июня во дворе дома угрожал травматическим пистолетом 11-летнему ребенку за то, что тот попал мячом в его машину. После этого мужчина произвел один выстрел в воздух.

После задержания сотрудник полиции был уволен из органов по отрицательным мотивам.