Число жертв взрыва в жилом доме в Вене возросло до двух

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Спасательные службы извлекли тело второго погибшего из-под завалов пятиэтажного дома в Вене, частично обрушившегося после мощного взрыва. Об этом сообщили в четверг в полиции Австрии.

Второй жертвой оказался мужчина, чью личность еще предстоит установить.

Ранее спасатели достали из-под обвалов тело первой жертвы - женщины. Всего в результате трагедии пострадали 14 человек. На месте завалов со среды продолжали работать спасатели, которые искали возможных жертв обрушения.

Мощный взрыв прогремел в среду в жилом доме на улице Прессгассе в четвертом районе Вены в районе 16:00 по местному времени (17:00 мск). Пятиэтажный дом частично обрушился с лицевой стороны. Здание находится под угрозой полного разрушения. У соседних зданий от взрывной волны были выбиты оконные рамы и стекла.

Причина взрыва - предположительно утечка газа.