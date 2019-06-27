Площадь лесных пожаров в регионах РФ превысила 29 тыс. га

ТАСС, 28 июня. Огнем в регионах России охвачено свыше 29 тыс. га леса. Крупные возгорания зарегистрированы на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 28 июня 2019 года на территории РФ действовал 61 лесной пожар на площади 29351 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе три пожара на землях лесного фонда на площади 9590 га в Чукотском АО, два пожара на землях лесного фонда на площади 7093 га в Магаданской области", - говорится в распространенном релизе.

Очаги на 2,4 тыс. га зарегистрированы также в Иркутской области, на 1,7 тыс. га - в Забайкалье, почти на 1,5 тыс. га - на Камчатке. Возгорания в лесах отмечаются еще в 11 регионах страны, включая Мордовию, где горят земли заповедника на 23 га.

К борьбе с огнем привлечены свыше 1,6 тыс. человек, задействовано 327 единиц техники. На авиамониторинге находится 51 воздушное судно, на тушении - 22 судна. В ряде регионов работают парашютисты-десантники. В минувшие сутки ликвидировать удалось 30 очагов на 3,3 тыс. га.

В отдаленных и труднодоступных местностях за минувшие сутки было зарегистрированы 130 лесных пожаров на площади около 496,2 тыс. га. Все пожары - на Дальнем Востоке, основная площадь приходится на Якутию. Отмечается, что эти пожары не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.