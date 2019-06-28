Спасатели эвакуировали более 800 человек в Иркутской области из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 800 человек эвакуировано в Иркутской области из населенных пунктов, подтопленных в результате паводка, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Проведена эвакуация 842 человек, в их числе 181 ребенок. Задействовано 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Эвакуированные находятся в пунктах временного размещения, часть разместилась у родственников и знакомых.

Группировка спасателей усилена прибывшими из Красноярска сотрудниками МЧС. Они работают в пострадавших от паводка Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Всего от МЧС в спасательной операции задействовано 485 человек, 101 единица техники, в том числе 41 плавсредство. Мобилизовано население Иркутской области, имеющее лодки и катера.

Ведомство также прогнозирует резкое повышение уровня воды в четырех реках.

"28-30 июня в результате сильных, очень сильных дождей продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды в реке Уде у города Нижнеудинска, сел Широково и Октябрьский; в реке Ия у города Тулуна; в реке Оке у села Ухтуй; в реке Бирюсе у города Бирюсинска и села Шиткино", - говорится в сообщении.

По прогнозу, критический уровень воды в Уде может быть превышен на метр и более, в Ие - на три метра.