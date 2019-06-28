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Полиция не зафиксировала случаев мародерства в зоне паводка в Иркутской области

В зоне стихийного бедствия работают более 100 сотрудников полиции

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Полиция пока не зафиксировала случаев мародерства в подтопленных в результате паводка населенных пунктах Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"На сегодняшний день каких-либо серьезных сигналов о хищениях в полицию не поступало", - говорится в сообщении.

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Заместитель главы Нижнеудинска, где подтоплено более 1,6 тыс. домов, Юрий Маскаев также сообщил ТАСС, что случаи мародерства в городе не фиксировались.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, в зоне стихийного бедствия сейчас работают более 100 сотрудников полиции. По громкой связи они предупреждают местных жителей об изменениях уровня воды, необходимости проведения эвакуационных мероприятий. "Вместе с тем, многие граждане отказываются покидать затопленные жилища, тем самым подвергая жизнь и здоровье серьезной опасности. Чтобы не допустить каких-либо инцидентов, специально созданные патрульные группы постоянно работают с населением, оказывают всемерную помощь в спасении имущества", - говорится в сообщении.

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