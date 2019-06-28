Самолет Air Astana выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в связи с отказом одного из генераторов. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании Air Astana по направлению "Лондон - Нур-Султан", в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей вспомогательной силовой установке выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москвы в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. "Все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе Москва - Нур-Султан сегодня в 09:50 по московскому времени", - уточнили в пресс-службе.