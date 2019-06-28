СМИ: экс-барабанщик Guns N' Roses Адлер госпитализирован

ТАСС, 28 июня. Бывший барабанщик группы Guns N' Roses Стивен Адлер в четверг доставлен в больницу после того, как получил ножевое ранение в живот. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, на текущий момент жизнь музыканта вне опасности. Отмечается, что, по мнению полиции, никакое другое лицо в инциденте не участвовало. Других подробностей, в том числе причину произошедшего, портал не приводит.

Адлер был первым барабанщиком хард-рок-группы из Лос-Анджелеса Guns N' Roses, он играл в ней с 1985 по 1990 годы. После этого он сменил несколько музыкальных коллективов, а в настоящее время выступает в собственной группе Adler's Appetite.