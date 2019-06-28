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Меняйло попросил военных о помощи в эвакуации людей из зоны паводка в Иркутской области

В зоне стихийного бедствия оказались более 6 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обратился к командующему войсками Центрального военного округа с просьбой помочь в эвакуации жителей подтопленных населенных пунктов в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полпреда.

"Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло направил телеграмму командующему войсками Центрального военного округа с просьбой оказать дополнительную помощь в эвакуации жителей из трех районов Иркутской области, подвергшихся затоплению. <…> В настоящее время силами аварийных бригад с привлечением авиации МЧС России проводится эвакуация населения, но необходимо оперативно эвакуировать большое количество людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоне стихийного бедствия оказались более 6 тыс. человек.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичИркутская область
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