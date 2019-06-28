Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с лосем на трассе под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП на трассе под Волгоградом. Об этом сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в 04:30 (03:30 мск) водитель автомашины "ВАЗ-2106", двигаясь в сторону Волгограда, на 616-м км федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть лося, после чего, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Nissan под управлением 50-летнего жителя Тольяти. От удара иномарка съехала в кювет, где опрокинулась", - сказал представитель областного МВД.

Он уточнил, что в результате аварии двое пассажиров ВАЗа, а также 45-летняя женщина и восьмилетний мальчик - пассажиры внедорожника, с различными травмами госпитализированы. Водитель ВАЗа от полученных травм погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.