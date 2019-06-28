Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в пятницу после наезда легкового автомобиля на припаркованный у обочины грузовик в Ульяновской области, сообщили журналистам в управлении МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины Kalina погибли на месте происшествия. Двое госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ДТП произошло в пятницу около 3:00 (2:00 мск) на 124 км федеральной трассы Ульяновск - Димитровград - Самара возле села Елховый Куст. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он наехал на припаркованный на обочине грузовик Daf.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.