Медведев поручил главе МЧС вылететь на место паводка в Иркутской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главой МЧС Евгением Зиничевым ситуацию в регионе после паводка и подтопления некоторых населенных пунктов, поручив последнему вылететь на место для оценки масштаба ущерба и организации помощи, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения. Главе МЧС и губернатору Иркутской области поручено подготовить предложения по оказанию поддержки на федеральном уровне и по линии МЧС, и по линии Минздрава", - сказал Осипов.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли, отказавшись от эвакуации.

Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, перекрытом в ночь на пятницу из-за паводка, частично восстановлено. Остаются затопленными некоторые городские участки на 1370 км автодороги Р-255 "Сибирь".