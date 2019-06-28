Три человека погибли в Архангельской области в ДТП с машиной инкассации

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП на дороге Брин-Наволок - Каргополь в Плесецком районе Архангельской области при столкновении Nissan и машины инкассации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД России.

"На 505-м километре автодороги Брин-Наволок - Каргополь водитель автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Ford Transit, который принадлежит службе инкассации. В результате ДТП водитель и два пассажира Nissan скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.