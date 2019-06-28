Росгвардия проводит проверку после самоубийства сотрудника ведомства в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Росгвардия начала служебную проверку после самоубийства сотрудника ведомства в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Росгвардии по Москве, по предварительным данным, трагедия не связана со служебной деятельностью.

"По факту суицида, совершенного сотрудником вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве во время его нахождения в очередном отпуске, проводится проверка. По предварительным данным, причины трагедии не связаны со служебной деятельностью сотрудника", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональные СМИ сообщили о том, что в четверг в квартире в центре Москвы было найдено тело заместителя командира взвода управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.