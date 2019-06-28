ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.

"Предварительная причина возгорания, произошедшего 28 июня в литейном цехе №8 Горьковского автозавода, - короткое замыкание в резервной конденсаторной установке", - пояснил собеседник.

На предприятии отметили, что возгорание было оперативно локализовано, пострадавших в происшествии нет.

По данным регионального управления МЧС, пожар в цехе завода произошел в пятницу днем, возгорание на площади 300 кв. м было ликвидировано в 13:02 мск. Сотрудники предприятия были эвакуированы из цеха до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Горьковский автомобильный завод - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. ГАЗ является ключевым предприятием холдинга, объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты.