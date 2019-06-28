В Краснодаре суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство женщины

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Прикубанский районный суд в Краснодаре приговорил к 12 годам и двум месяцам лишения свободы Дмитрия Бакшеева за жестокое убийство женщины, на которое его спровоцировала супруга, осужденная ранее, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. Суд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к совершению убийства ее супругом.

"Приговорить Бакшеева к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья.

Адвокат осужденного Юлия Федотова сообщила ТАСС, что решение суда планируют обжаловать и обращаться в Европейский суд по правам человека. Она пояснила, что Бакшеев признает свою вину в надругательстве над телом женщины, в частности он делал фото с расчлененными частями ее тела, но не признает вину в убийстве. С ее слов, подзащитный обнаружил женщину убитой во время прогулки с собакой. Она добавила, что кроме лишения свободы Бакшеева приговорили к принудительному амбулаторному лечению у психиатра. "Суд был неправильный, осудили совсем невиновных людей", - сказал ТАСС Бакшеев, подразумевая себя и свою супругу.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года Наталья Бакшеева вместе с супругом и женщиной, с которой они познакомились в этот же день, находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, и Наталья Бакшеева потребовала от мужчины убить женщину. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.

Экспертиза признала Бакшееву вменяемой, ее муж в силу опасного для жизни заболевания был госпитализирован.

В новость внесены изменения (16:10 мск) - добавлен комментарий адвоката.