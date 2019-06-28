Суд на Кубани арестовал подозреваемого в кражах, которого приняли за Цапка

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Суд на Кубани арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в пяти кражах, которого жители Сочи ранее перепутали с умершим главарем кущевской банды Сергеем Цапком, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчина был задержан накануне. С апреля он был в федеральном розыске по подозрению в совершении пяти краж в Выселковском районе.

"Подозреваемого арестовали на два месяца, до 28 августа", - сказал пресс-секретарь ведомства Антон Лопатин.

Ранее кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что 4 июня жители Сочи видели человека, похожего на умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка. Отмечалось, что люди обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не инсценировал ли Цапок свою смерть. Человек, похожий на умершего Цапка, фото которого распространили СМИ, оказался разыскиваемым по подозрению в краже уроженцем Бишкека, проживавшем в последние годы в Кореновском районе.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской на Кубани с 1998 по 2010 год. На счету преступников 19 убийств. В ноябре 2013 года суд приговорил Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.