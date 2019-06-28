В результате ДТП под Волгоградом погибла экс-депутат областной думы

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова и водитель иномарки погибли в пятницу в ДТП в Еланском районе Волгоградской области. О факте ДТП с погибшими ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД, о том, что в аварии погибла экс-депутат облдумы - источник во властных структурах региона.

"По предварительной информации, около 15:00 (14:00 мск) 57-летний водитель, управляя автомашиной Hyundai Sonata, двигаясь со стороны города Михайловка в сторону рабочего поселка Елань, не справился с управлением, допустил выезд на обочину, где произошло опрокидывание автомашины с последующим возгоранием", - сказал представитель МВД.

По его словам, в результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка погибли от полученных травм. В больницу с травмами доставлена 10-летняя девочка. На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС. Полиция проводит проверку.

"Погибшей пассажиркой иномарки была Вера Хламова, с 2009 по 2014 год она являлась депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ", - сказал собеседник агентства.