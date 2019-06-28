Около 17 тыс. жителей Иркутской области лишились электроснабжения из-за паводков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 17 тыс. человек в пяти районах Иркутской области были лишены электроснабжения из-за паводков в регионе, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

"Для обеспечения безопасности населения отключено 149 трансформаторных подстанций, из-за повреждений отключены 13 ЛЭП 6-10 кВ. Суммарно нарушено электроснабжение порядка 17 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что из-за дождевого паводка на территории региона указом губернатора Иркутской области введен режим ЧС, нарушено электроснабжение в пяти районах области. Отмечается, что сейчас наблюдается снижение уровня воды в районе паводка и, по данным Росгидромета, прогнозируется уменьшение количества осадков в ближайшие сутки. Работы по выявлению причин нарушений и восстановлению электроснабжения будут выполняться по мере снижения уровня воды ниже критических отметок.

К выполнению восстановительных работ привлечены 11 бригад, 40 человек, 11 единиц спецтехники. "Работы по восстановлению электроснабжения в указанных районах Иркутской области находятся на контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.