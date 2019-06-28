СМИ: в туннеле между Канадой и США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества

ОТТАВА, 28 июня. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате схода с рельсов товарного состава в туннеле на канадско-американской границе. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в туннеле на перегоне между городами Сарния (провинция Онтарио) и Порт-Гурон (штат Мичиган). Как сообщили в компании Canadian National Railway, которой принадлежит поезд, в результате с рельсов сошли около 40 вагонов товарного поезда, никто не пострадал. В одном из вагонов находятся опасные вещества, характер которых не раскрывается.

В компании подчеркнули, что угрозы общественной безопасности нет. Инцидент расследуют правоохранительные органы. Движение по туннелю полностью не перекрыто.