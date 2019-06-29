Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара, возникшего вследствие хлопка газа в жилом пятиэтажном доме в Коврове Владимирской области. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, трое госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщается в субботу на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"По первоначальным данным следствия, сегодня в 00:08 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома №1/2 по улице Зои Космодемьянской города Коврова. В квартире в это время находилась семья - взрослый мужчина и его родители. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В результате хлопка также получила тяжелые травмы пожилая женщина, проживающая на первом этаже жилого дома в квартире второго подъезда, по соседству с местом инцидента. В СК подчеркнули, что данные о количестве пострадавших уточняются.

"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники", - уточнили в СК РФ.

На месте происшествия следователи также установили, что на кухне, где произошел пожар, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению последствий. На месте работают также специалисты региональных управления МЧС и МВД.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, общая площадь пожара составила 50 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 15 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС 7 единиц техники, 23 человека.