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Источник: двое пострадали при ДТП у МКАД на юге Москвы

На место происшествия вылетел спасательный вертолет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Автоавария произошла у МКАД на юге Москвы, пострадали не менее двух человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло на улице Подольских Курсантов, у съезда на внутреннюю сторону МКАД. Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с отбойником, в результате пострадали как минимум два человека. На место происшествия вылетел спасательный вертолет для эвакуации пострадавших", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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