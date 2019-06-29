Источник: двое пострадали при ДТП у МКАД на юге Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Автоавария произошла у МКАД на юге Москвы, пострадали не менее двух человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло на улице Подольских Курсантов, у съезда на внутреннюю сторону МКАД. Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с отбойником, в результате пострадали как минимум два человека. На место происшествия вылетел спасательный вертолет для эвакуации пострадавших", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.