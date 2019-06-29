Росгвардия направила дополнительные силы в район паводка в Иркутскую область

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Росгвардии приняло решение направить дополнительные силы в районы подтопления в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов дал указание командованию Сибирского округа войск национальной гвардии РФ держать ситуацию в зоне паводка в Иркутской области на особом контроле, обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в пострадавших от наводнения районах, оказать необходимое содействие в эвакуации жителей из подтопленных населенных пунктов. С этой целью командующим Сибирским округом войск национальной гвардии РФ Виктором Стригуновым принято решение направить в зону паводка дополнительные силы Росгвардии", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что для оказания содействия сотрудникам МЧС и обеспечения общественного порядка и безопасности в город Тулун уже прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из города Зима.

"Кроме того, для эвакуации граждан и их имущества из зоны паводка задействованы вертолет и транспортные средства повышенной проходимости Росгвардии. В городе Тулуне действия росгвардейцев координирует начальник городского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области полковник полиции Сергей Попов, который входит в состав оперативного штаба по ликвидации последствий паводка", - заключили в ведомстве.

По последним данным, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог.