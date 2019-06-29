В Новотроицке Оренбургской области ввели режим ЧС в связи с возгоранием травы

ТАСС, 29 июня. Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в городском округе Новотроицк Оренбургской области из-за возгорания сухой травы, есть угроза жителям села Хабарное. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистам пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В связи с высокой температурой воздуха и сильным ветром (34 градуса, южный ветер со скоростью 12 м/с) огонь быстро распространяется, существует угроза селу Хабарное. В городском округе Новотроицк введен режим ЧС", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет 1,5 га. Тушение осложняется сильным ветром и высокой температурой воздуха, а также холмистой местностью.

В сообщении говорится, что пожар начался в субботу утром на территории Казахстана, на границе с городским округом Новотроицк Оренбургской области. Затем огонь перекинулся на территорию Новотроицка, куда входит село.

В селе Хабарное началась подготовка к эвакуации жителей. "Ведется подготовка к эвакуации населения. Всего в селе проживают 1962 человека, из них 139 детей", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

По информации регионального ГУ МЧС, для организации правопорядка привлечены сотрудники полиции. В Главном управлении МЧС России по Оренбургской области развернут межведомственный оперативный штаб.

Для тушения пожара уже приведен в готовность самолет Ил-76 военно-транспортной авиации, с железнодорожной станции Орск выдвинулся пожарный поезд. На месте также работает семь автоцистерн, шесть водовозок. Из Орска направлены четыре поливомоечные машины.

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