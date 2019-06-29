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В красноярском городе Заозерный загорелся торговый комплекс

Никто не пострадал

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом комплексе в городе Заозерный Красноярского края. Его удалось локализовать. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:25 (местного времени) пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в МЧС.

Возгорание в торговом комплексе "Планета" в городе Заозерный произошло около 14:40 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет, поскольку в момент пожара здание было закрыто.

В новость внесены изменения (17:01 мск) - добавлена информация о локализации пожара.

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