В красноярском городе Заозерный загорелся торговый комплекс

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом комплексе в городе Заозерный Красноярского края. Его удалось локализовать. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:25 (местного времени) пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в МЧС.

Возгорание в торговом комплексе "Планета" в городе Заозерный произошло около 14:40 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет, поскольку в момент пожара здание было закрыто.

В новость внесены изменения (17:01 мск) - добавлена информация о локализации пожара.